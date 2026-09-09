Die Temperaturen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland sinken nach dem heißen Wochenstart spürbar. Was der Deutsche Wetterdienst für die nächsten Tage vorhersagt.

Offenbach (dpa/lrs) – Die kommenden Tage werden in Rheinland-Pfalz und im Saarland deutlich kühler. Der Mittwoch beginnt nach Angaben des Deutschen Wetterdiensts (DWD) zunächst mit vielen Wolken in der Pfalz. Am Nachmittag sind im Norden einzelne Schauer möglich, sonst bleibt es trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 17 und 21 Grad, im höchsten Bergland bei 15 Grad. Im Westerwald erwarten die Meteorologen teils böigen Wind.

In der Nacht zum Donnerstag bleibt es trocken. Vereinzelt kann nach Angaben des DWD Nebel aufziehen. Die Temperaturen sinken auf zehn bis sechs Grad. Der Donnerstag zeigt sich heiter bis wolkig und trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 17 Grad im höheren Bergland und 23 Grad in der Pfalz.

Die Nacht zum Freitag bringt nur wenige Wolken und es bleibt trocken. Der DWD erwartet Tiefsttemperaturen zwischen elf und sechs Grad. Am Freitag kann es im Nordwesten vereinzelt regnen, weitestgehend bleibt es aber trocken. Die Temperaturen klettern auf 20 bis 24 Grad, im höheren Bergland auf bis zu 18 Grad.