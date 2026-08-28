Ein digitales Abiturzeugnis spart Kosten und Mühen bei der Bewerbung. Rheinland-Pfalz ist dabei nach eigenen Worten Vorreiter.

Mainz (dpa/lrs) – Das Abiturzeugnis gibt es in Rheinland-Pfalz immer öfter digital. Rund 50 Schulen und mehr als 2.000 Abiturienten hätten davon in diesem Jahr profitiert, so viele wie in keinem anderen Bundesland, teilte das Bildungsministerium in Mainz mit. Im vergangenen Jahr sei das Projekt erst richtig gestartet, damals waren es noch 150 Schüler und Schülerinnen. «Das digitale Abiturzeugnis ist ein weiterer Meilenstein in der Digitalisierung unserer Bildungslandschaft», sagt Bildungsministerin Ute Eiling-Hütig (CDU).

«Die Dokumente sind elektronisch signiert, maschinenlesbar und sicher in einer digitalen Cloud hinterlegt.» Dies sei ein weiterer wichtiger Schritt zu einer datengestützten Schul- und Unterrichtsentwicklung. «Dafür ist es wichtig, Bildungsverläufe gut zu dokumentieren – angefangen von der Kita bis hin zum Abschluss.»

Es gibt auch noch eine Papier-Ausgabe

Mehrere Hochschulen hätten die Zeugnisse bereits vollautomatisiert in ihre Bewerbungsprozesse integriert. Das digitale Zeugnis erleichtere den Bewerbungsprozess erheblich und spare Kosten etwa für Beglaubigungen. Eine Papierversion gibt es aber auch noch.