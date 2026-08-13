Bauarbeiten im Hunsrück
A61 wird wegen Abriss von Bahnbrücke voll gesperrt
Ein ganzes Wochenende lang wird die A61 im Hunsrück voll gesperrt. Grund sind Abrissarbeiten an einem Brückenbauwerk der Bahn.
Ein ganzes Wochenende lang wird die A61 im Hunsrück voll gesperrt. Grund sind Abrissarbeiten an einem Brückenbauwerk der Bahn.
Jan Woitas. picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Vollsperrung von Freitagabend bis Montagmorgen: Vom 21. bis zum 24. August wird mit der A61 im Hunsrück eine wichtige Nord-Süd-Verbindung gekappt. Was der Grund dafür ist – und wie groß die Auswirkungen auch auf den Bahnverkehr sind.

Lesezeit 1 Minute
Die A61 im Hunsrück muss für ein ganzes Wochenende in beiden Richtungen voll gesperrt werden. Darauf weist die Autobahn GmbH hin. Grund ist der Teilabriss eines Brückenbauwerks der Deutschen Bahn bei Boppard-Buchholz. Die Autobahnsperrung ist geplant von Freitag, 21.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzVerkehr
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten