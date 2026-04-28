Brennender Lastwagen
A6 nach Lkw-Brand einspurig befahrbar
Feuerwehreinsatz
Die Feuerwehr ist mit den Löscharbeiten beschäftigt. (Symbolbild)
Carsten Rehder. DPA

Nach den Löscharbeiten ist weiterhin eine Spur in Richtung Kaiserslautern gesperrt. Die Bergung dauert an.

Neustadt/Weinstraße (dpa/lrs) - Auf der Autobahn 6 ist in der Nähe der Abfahrt Wattenheim (Kreis Bad Dürkheim) ein Lastwagen in Brand geraten. In Fahrtrichtung Kaiserslautern ist die Strecke nach Angaben der Polizei weiter nur einspurig befahrbar. Während der Löscharbeiten war die Autobahn zwischenzeitlich voll gesperrt. Die Bergungsarbeiten könnten laut Polizei noch bis zum Mittag andauern.

Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Die Brandursache sei noch nicht abschließend geklärt, es dürfte sich aber um einen technischen Defekt gehandelt haben, teilte die Polizei mit.

© dpa-infocom, dpa:260428-930-1828/2

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Verkehr

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