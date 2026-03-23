Automobilclub tagt im Ahrtal 800.000 Mitglieder: ADAC Mittelrhein knackt Rekord 23.03.2026, 13:00 Uhr

i Der Vorstand des ADAC Mittelrhein freut sich über einen neuen Mitgliederrekord (von links): Rudi Speich (Vorsitzender), Mathias Grünthaler (Vorstand Finanzen und stellvertretender Vorsitzender), Jörg Hennig (Vorstand Sport), Jürgen Verheul (Clubsyndikus), Peter König (Vorstand Verkehr & Technik) und Achim Schloemer (Vorstand Touristik). Mark Edelmann/ADAC Mittelrhein. ADAC Mittelrhein e.V.

Wer an den ADAC denkt, dem fallen wohl wahrscheinlich zuerst die „Gelben Engel“ ein. Der Automobilclub will aber mehr sein als Pannenhelfer, auch im nördlichen Rheinland-Pfalz. Der Regionalclub Mittelrhein knackte jetzt einen Mitgliederrekord.

Der ADAC Mittelrhein hat so viele Mitglieder wie noch nie: Zum Stichtag 31. Dezember 2025 lag die Mitgliederzahl bei 800.844 – ein Plus von 18.587 Mitgliedern im Vergleich zum 31. Dezember 2024. Erstmals wurde die Zahl von 800.000 Mitgliedern geknackt, teilt der Regionalclub nach seiner Mitgliederversammlung mit, die im Kurhaus von Bad Neuenahr-Ahrweiler stattfand – eine bewusste Ortswahl, fünf Jahre nach der Flutkatastrophe, während der der ...







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