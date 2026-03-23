Theatertage RLP in Koblenz „Die Ärztin“: Keine einfachen Antworten im Theaterzelt Claus Ambrosius 23.03.2026, 12:46 Uhr

i Hannelore Bähr führt mit intensivem Spiel das umfangreiche Ensemble an im Gastspiel "Die Ärztin" des Pfalztheaters Kaiserslautern. Thomas Brenner/Pfalztheater

Verweigerte Sterbesakramente, ein eskalierender Shitstorm und ein Stück, das seine Figuren gegen ihre eigenen Zuschreibungen besetzt: Mit „Die Ärztin“ zeigt das Pfalztheater Kaiserslautern in Koblenz einen ebenso klugen wie fordernden Theaterabend.

Das Pfalztheater Kaiserslautern hat zu den Theatertagen Rheinland-Pfalz mit Robert Ickes „Die Ärztin“ ein Stück mit nach Koblenz gebracht, das sich nicht mit schnellen Urteilen zufriedengibt. Beim Gastspiel der brandneuen Produktion, die im Theaterzelt erst ihre dritte Vorstellung erlebt, entfaltet sich ein Abend, der seine Wucht sowohl aus der Zuspitzung eines klug konstruierten Konflikts als auch aus kontinuierlicher gedanklicher Reibung ...







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