Altrip (dpa/lrs) – Ein 71-jähriger Radfahrer ist im Rhein-Pfalz-Kreis gestürzt und lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Mann am Mittwochabend auf einem Fuß- und Radweg auf der Horreninsel in Altrip am Rhein. Dabei sei er aus ungeklärter Ursache gestürzt. Er zog sich, obwohl er einen Helm trug, Kopfverletzungen und einen Beinbruch zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die genauen Umstände des Unfalls werden nun ermittelt.

