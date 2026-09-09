Kandel (dpa/lrs) – In Kandel (Landkreis Germersheim) hat ein Paketzusteller Diesel aus dem Dienstfahrzeug für den privaten Gebrauch geklaut. Wie die Polizei mitteilte, fiel einem Passanten am Dienstag auf, dass der Paketlieferant aus seinem Lieferfahrzeug mehrere Liter Kraftstoff abfüllte und in einer Garage abstellte. Da er das Verhalten auffällig fand, benachrichtigte der Passant die Polizei. Die Beamten erkundigten sich darum bei der Halterfirma des Lieferfahrzeugs, die die Kraftstoffentnahme nicht genehmigt hatte.

Als die Beamten den Tatverdächtigen befragten, gab er nach anfänglich abweichenden Erklärungen für sein Verhalten schließlich den Diebstahl zu. Als Grund gab er an, nicht genug Geld für die Betankung des eigenen Autos zu haben.

In der Garage fanden die Beamten 52 Liter Diesel. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Ob sein Verhalten auch arbeitsrechtliche Konsequenzen habe, obliege dem Arbeitgeber.