Kein Geld für Sprit
52 Liter Diesel geklaut – Paketfahrer gesteht Diebstahl
Polizei - Symbolbild
Nach auffälligem Verhalten gesteht ein Paketfahrer den Diebstahl von 52 Litern Diesel. Er gibt an, kein Geld für den eigenen Tank gehabt zu haben. (Symbolbild)
Friso Gentsch. DPA

Ein Paketfahrer entnimmt heimlich Diesel aus seinem Dienstfahrzeug – ein Passant wird aufmerksam und informiert die Polizei.

Lesezeit 1 Minute

Kandel (dpa/lrs) – In Kandel (Landkreis Germersheim) hat ein Paketzusteller Diesel aus dem Dienstfahrzeug für den privaten Gebrauch geklaut. Wie die Polizei mitteilte, fiel einem Passanten am Dienstag auf, dass der Paketlieferant aus seinem Lieferfahrzeug mehrere Liter Kraftstoff abfüllte und in einer Garage abstellte. Da er das Verhalten auffällig fand, benachrichtigte der Passant die Polizei. Die Beamten erkundigten sich darum bei der Halterfirma des Lieferfahrzeugs, die die Kraftstoffentnahme nicht genehmigt hatte.

Als die Beamten den Tatverdächtigen befragten, gab er nach anfänglich abweichenden Erklärungen für sein Verhalten schließlich den Diebstahl zu. Als Grund gab er an, nicht genug Geld für die Betankung des eigenen Autos zu haben.

In der Garage fanden die Beamten 52 Liter Diesel. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Ob sein Verhalten auch arbeitsrechtliche Konsequenzen habe, obliege dem Arbeitgeber.

© dpa-infocom, dpa:260909-930-658705/1

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