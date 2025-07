49-Jähriger in Neunkirchen getötet

Anwohner melden eine lautstarke Auseinandersetzung. In der Wohnung findet die Polizei einen leblosen Menschen. Auch ein Tatverdächtiger ist vor Ort.

Neunkirchen (dpa/lrs) – In Neunkirchen ist ein 49-jähriger Mann aus Homburg getötet worden. Anwohner meldeten der Polizei am Mittwochabend eine lautstarke Auseinandersetzung in einer Wohnung, wie die Polizei mitteilte. Vor Ort fanden die Beamten einen leblosen Mann mit tödlichen Verletzungen.

Im Treppenhaus traf die Polizei nach eigenen Angaben zudem auf eine Frau sowie einen weiteren, leicht verletzten 25-Jährigen. Dabei soll es sich um einen Bekannten des Opfers handeln. Dieser sei unter dringendem Tatverdacht festgenommen worden. Ermittler fanden vor Ort zudem ein Messer, was als mögliche Tatwaffe in Betracht kommt, wie es hieß. Die Polizei ermittelt nun die genauen Umstände und Hintergründe der Tat.