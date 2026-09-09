Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern: Nach einem Brand ist eine Doppelhaushälfte derzeit unbewohnbar, ein Auto wurde zerstört. Was bisher über den Vorfall bekannt ist.

Rheinzabern (dpa/lrs) – In Rheinzabern (Landkreis Germersheim) ist eine Doppelhaushälfte in Brand geraten und ein Sachschaden von etwa 400.000 Euro entstanden. Nach Angaben der Polizei brach das Feuer aus bislang ungeklärter Ursache in einem Holzschuppen aus. Die Flammen griffen am gestrigen Nachmittag auf einen angrenzenden Carport und über Sträucher des Gartens auf die Doppelhaushälfte über. Ein unmittelbar vor dem Carport abgestelltes Auto wurde durch den Brand vollständig zerstört.

Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten verhindern, dass die Flammen auf die zweite Hälfte des Doppelhauses übergriffen. Der vom Brand betroffene Teil des Gebäudes ist derzeit nicht bewohnbar. Die Polizei ermittelt zur Ursache.