Mainz (dpa/lrs) – Bei einem landesweiten Kontrolltag in Rheinland-Pfalz zum Waffen- und Messerverbot im öffentlichen Nahverkehr hat die Polizei fast 160 verbotene Gegenstände sichergestellt. Darunter seien knapp 60 Messer gewesen, teilte das Innen- und Verkehrsministerium in Mainz mit.

Insgesamt waren bei dem Kontrolltag am Mittwoch rund 500 Einsatzkräfte dabei. Sie kontrollierten laut Ministerium mehr als 2.100 Menschen und leiteten 30 Strafverfahren sowie 87 Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten ein.

Einem Großteil der kontrollierten Menschen sei das grundsätzlich im ÖPNV in Rheinland-Pfalz geltende Verbot, Waffen und Messer bei sich zu haben, bisher nicht bekannt gewesen, teilte das Ministerium mit. «Waffen und Messer haben dort nichts verloren, wo viele Menschen gemeinsam unterwegs sind», betonte Innenminister Achim Schwickert (CDU).

Der Landeskontrolltag diene auch dazu, über Regelungen zu informieren und das Bewusstsein für das Verbot zu stärken.