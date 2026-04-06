Verkehr
18-Jähriger flieht vor Polizei und verursacht Unfall
Symbolbild Polizei
Ein Diensthund nahm die Fährte auf (Symbolbild).
Boris Roessler. DPA

Ein junger Mann flüchtet in einem Auto vor einer Polizeikontrolle in Frankenthal. Die Fahrt endet nach einem Unfall, dann flieht er zu Fuß weiter.

Lesezeit 1 Minute

Frankenthal (dpa/lrs) – Ein 18-jähriger Autofahrer ist in Frankenthal vor einer Verkehrskontrolle der Polizei geflohen und hat einen Unfall ausgelöst. Die Flucht zog sich über mehrere Minuten hin, bis der Fahrer die Kontrolle über sein Auto verlor und gegen einen Baum und ein geparktes Auto prallte, wie die Polizei mitteilte. Er setzte seine Flucht daraufhin zu Fuß fort. Mit Hilfe eines Polizeihundes konnte seine Spur verfolgt werden, kurz darauf kam der Flüchtige aus seinem Versteck und wurde festgenommen.

Nach ersten Erkenntnissen war der junge Mann am Sonntagabend ohne Führerschein unterwegs. Zudem besteht der Verdacht auf vorangegangenen Cannabiskonsum. Es entstand laut Polizei ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

© dpa-infocom, dpa:260406-930-909784/1

Ressort und Schlagwörter

Verkehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten