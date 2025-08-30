Eine junge Frau geht über die Straße und wird von einem Auto erfasst. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Bei einem Verkehrsunfall in Saarbrücken ist eine 18-jährige Fußgängerin schwer verletzt worden. Wie die Polizei der Landeshauptstadt mitteilte, war ein 23-jähriger Autofahrer am Freitagabend in Höhe des Parkplatzgeländes der Firma ZF unterwegs, als die Frau die Straße «an einer schlecht beleuchteten Stelle und in dunkler Kleidung» überquerte.

«Der Fahrer erkannte die Fußgängerin zu spät, versuchte noch auszuweichen, konnte jedoch eine Kollision nicht verhindern», hieß es. «Die junge Frau wurde über die Motorhaube und Windschutzscheibe geschleudert und kam schwer verletzt auf der Fahrbahn zum Liegen.» Die Ermittlungen dauern an.