Schule in Kaiserslautern
17-Jähriger verfolgt Schüler bis in Schule und randaliert
Polizeieinsatz
Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Hausfriedensbruchs ein. (Symbolbild)
Daniel Vogl. DPA

Zunächst bedroht und beleidigt ein Jugendlicher einen Schüler, dann taucht er in dessen Schule auf. Warum die Polizei jetzt gegen den 17-Jährigen ermittelt.

Kaiserslautern (dpa/lrs) - Ein Jugendlicher hat in Kaiserslautern einen Schüler bis in dessen Schule verfolgt, sich in ein Klassenzimmer gesetzt und den Unterricht gestört. Als er vom Lehrer aus dem Zimmer verwiesen worden sei, habe er randaliert und einen Kabelkanal beschädigt, teilte die Polizei mit. Er hatte den jugendlichen Schüler zuvor an jenem Freitagmorgen in einem Schnellrestaurant getroffen, ihn bedroht und beleidigt. Anschließend verfolgte er ihn. Die Polizei ermittelt gegen den 17-Jährigen wegen des Verdachts der Bedrohung, Sachbeschädigung und des Hausfriedensbruchs.

© dpa-infocom, dpa:261026-930-896102/2

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