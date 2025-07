In einer Kurve und auf nasser Fahrbahn stößt er mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Jede Hilfe kommt zu spät.

Boxberg (dpa/lrs) – Ein 16-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der B410 bei Boxberg (Landkreis Vulkaneifel) verstorben. Wie die Polizei mitteilte, stieß er am Montagabend auf nasser Fahrbahn in einer Kurve mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Dadurch sei er tödlich verletzt worden. Die Fahrerin des Pkws erlitt einen Schock. Die Bundesstraße musste in der Folge für mehrere Stunden gesperrt werden.