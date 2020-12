Neuwied/München

Die aktuelle Reformdebatte in der katholischen Kirche in Deutschland ist heute so weit fortgeschritten wie wohl noch nie. Im Rahmen des sogenannten Synodalen Weges befassen Bischöfe, Priester, Ordensleute und Laien sich derzeit mit genau den Fragen, die die Reformbewegung „Wir sind Kirche“ schon vor einem Vierteljahrhundert laut gestellt hat.