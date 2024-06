Plus Frankfurt/Rheinland-Pfalz Wächterpreis: Bastian Hauck und seine Kollegen deckten Behördenversagen rund um die Ahrtalflut auf Von Thomas Haag i Gruppenbild mit Preisträgern, Laudator Nathanael Liminski (2. von links) sowie Vertretern von Jury und Stiftung: Im Römer wurde der Wächterpreis vergeben. Der erste Preis ging an die Korrespondenten (mit Urkunden, von links) Stephen Weber, Karin Dauscher, Sebastian Stein und Bastian Hauck. Foto: Julia Schäfer Bastian Hauck, Reporter der Rhein-Zeitung, und drei Kollegen anderer Medienhäuser deckten Behördenversagen rund um die Ahrtalflut auf – dafür haben die vier Landeskorrespondenten jetzt den Wächterpreis der Tagespresse erhalten. „Sie sorgten für Klarheit, wo andere sich aus der Verantwortung stehlen wollten“, hieß es in der Jurybegründung. Lesezeit: 6 Minuten

Wann der Moment gekommen war, an dem die Ziellinie dieses Recherchemarathons in Sicht kam, darüber sind sich die vier Preisträger wohl einig: Es war der Nachmittag des 4. Oktober 2022, als im Beisein des damaligen Innenministers Roger Lewentz (SPD) die verstörenden Bilder der so lange verschollenen – oder sollte man ...