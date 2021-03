Volldampf bei der Produktion: Unternehmen aus Rheinhessen stellt Tests für Laien her

Stress ist in diesen Tagen bei Aesku.Diagnostics kein Ausdruck. Da sagt selbst Geschäftsführer Dr. Torsten Matthias: „Wir arbeiten am Anschlag.“ Es geht rund in dem von Matthias gegründeten und geführten Biotechnologieunternehmen in Wendelsheim (Kreis Alzey-Worms) in Rheinhessen. Es stellt Antigen-Schnelltests her – auch für Laien. Ab dem heutigen Samstag sind diese Corona-Selbsttests beim Discounter erhältlich. Das Prinzip: Nasenabstrich, das Teststäbchen muss aber nur 2,5 Zentimeter weit eingeführt werden. Nach 15 Minuten soll klar sein, ob eine Infektion vorliegt oder nicht. „Das Ganze ist kinderleicht“, sagt Matthias.