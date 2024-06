Plus Rheinland-Pfalz

Siebenstelliger Sozialversicherungsbetrug in Pflegebranche: Bewährung für 54-Jährige

i Eine Figur der blinden Justitia. Foto: Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild

Einer ehemaligen Leiterin eines Pflegedienstes im Raum Idar-Oberstein ist von der Staatsanwaltschaft zur Last gelegt worden, zwischen Dezember 2016 und Dezember 2018 Sozialversicherungsbeiträge in Höhe von rund 1.315.000 Euro nicht abgeführt zu haben. Jetzt ist sie am Koblenzer Landgericht zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden – sie muss also nicht ins Gefängnis.