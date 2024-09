„Paladin“-Prozess: Leidet Joachim T. an narzisstischer Persönlichkeitsstörung?

Joachim T. darf während des Prozesses gegen ihn wieder persönlich im Landgericht Koblenz anwesend sein. Auf die Anklagebank setzen will er sich indes immer noch nicht. Und so stand er während Verhandlungstag elf die ganze Zeit an eine Wand gelehnt und hörte missmutig zu. Foto: Jörg Niebergall