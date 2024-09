Plus Rheinland-Pfalz

Nach dem Wahlbeben im Osten: Baldauf fordert Rücktritt des Kanzlers – so reagiert die SPD

i Christian Baldauf (CDU) geht mit Kanzler Olaf Scholz hart ins Gericht: Nach den Wahlen in Sachsen und in Thüringen fordert der CDU-Landeschef den Rücktritt des Regierungschefs. Foto: Andreas Arnold/dpa

In Rheinland-Pfalz arbeitet die Ampel weitgehend geräuschlos. In Berlin hingegen liegen nach dem Wahldesaster im Osten die Nerven blank. Die Macht von Bundeskanzler Olaf Scholz bröckelt. Aus der Mainzer Opposition kommen Rücktrittsforderungen an den Regierungschef. Wie reagiert die SPD im Land? Wir haben uns umgehört.