Kommentar zum Milliardentopf für die Aufbauhilfe: Am Geld wird der Aufbau nicht scheitern

Der erste und wichtigste Schritt in die Zukunft ist gemacht: Die Flutopfer in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen sowie die betroffenen Kommunen können auf massive Hilfe vertrauen, wenn sie sich an den Wiederaufbau ihrer zerstörten Heimat machen. Bund und Länder zeigen sich in der Katastrophe solidarisch und füllen den Topf der Aufbauhilfe für das zerstörte Ahrtal und die benachbarten Regionen mit bemerkenswerten 30 Milliarden Euro.