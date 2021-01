Washington

Wer die Bilder von der Erstürmung des Kapitols in Washington D.C. sieht, fühlt sich unweigerlich erinnert an die Corona-Leugner auf den Stufen des Reichstagsgebäudes Ende August vergangenen Jahres. Dieses Vordringen von antidemokratischen Kräften in die Herzkammern westlicher Demokratien – angefeuert und unterstützt von Populisten wie US-Präsident Donald Trump und der AfD – ist aufs Schärfste zu verurteilen und muss künftig mit allen Mitteln verhindert werden, ohne das Recht auf Demonstrationen zu beschneiden.