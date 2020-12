Der Pflegebeauftragte der Bundesregierung, Andreas Westerfellhaus, warnt in einem dramatischen Appell davor, dass die Personalnot in der Pflege größer wird, wenn sich Bezahlung und Arbeitsbedingungen nicht endlich verbessern. „Die Pflegekräfte sind zu Beginn der Corona-Krise hochgejubelt und für systemrelevant erklärt worden“, sagte Westerfellhaus unserer Zeitung. Nun müsse sich dringend etwas an ihrer Arbeitssituation verbessern. „Schon jetzt gibt es sehr großes Unverständnis, dass aus der Anerkennung bisher zu wenige nachhaltige Taten erwachsen“, sagte der Pflegebeauftragte.