Plus Rheinland-Pfalz

Es rieselt und kriselt: Viele Brücken in Rheinland-Pfalz geben Experten Grund zur Sorge

i „Stark beansprucht und dringend sanierungsbedürftig“, so beschreiben die Experten der Bundesgütegemeinschaft Instandsetzung von Betonbauwerken die Moseltalbrücke bei Winningen/Dieblich (Kreis Mayen-Koblenz). 935 Meter lang, bis zu 136 Meter hoch und mehr als 50 Jahre alt, überquert die Brücke hier die A61 die Mosel und verbindet den Hunsrück mit der Eifel. Foto: Sascha Ditscher

Viele Brücken in Deutschland sind marode – der Einsturz der Dresdner Carolabrücke lenkt weiterhin Aufmerksamkeit auf das heikle Thema. Bei Autobahnbrücken sehen Experten besonders westdeutsche Brücken in Gefahr. Die alten und neuen Baustellen sorgen auch in Rheinland-Pfalz immer wieder für Ärger. Ein Überblick – passend zum „Brückentag“ am Freitag.