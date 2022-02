Das Nachrichtenportal T-Online zeichnet in einer am Sonntag veröffentlichten aufwendigen Reportage ein düsteres Bild vor allem zweier Männer, die im Ahrtal und darüber hinaus viele Menschen kennen: Markus Wipperfürth und Wilhelm Hartmann. Nachdem sie sich mit vielen anderen zunächst durch rasche und unkonventionelle Hilfsmaßnahmen in der unmittelbaren Zeit nach der Flutnacht große Verdienste erworben hätten, sei dies mittlerweile in etwas anderes umgeschlagen.