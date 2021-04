Das Massenimpfen naht: Nach Ostern gibt es den Corona-Piks endlich auch in Zehntausenden Arztpraxen

Wer sich impfen lassen möchte, geht normalerweise zu seiner Ärztin oder seinem Arzt. So soll es nun auch in der Corona-Pandemie immer mehr zur Regel werden. Die Corona-Impfungen sollen ab dieser Woche auf breiter Front in die Fläche kommen. Die Hoffnungen auf einen Durchbruch für mehr Tempo sind groß. Nach viel Ärger über knappe Impfdosen, wackelige Lieferpläne und komplizierte Terminbuchungen rund um die Impfzentren der Bundesländer geht nun das bundesweite Netz der Praxen an den Start – und damit ein eingespieltes Nachschubsystem über den Großhandel und die Apotheken.