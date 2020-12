Rheinland-Pfalz

Das Wichtigste an diesem Abend ist das Zählen. „Sind das zehn oder mehr?“, ist die entscheidende Frage. Denn die Zehn ist so etwas die magische Corona-Zahl. Bis zu zehn Menschen aus unterschiedlichen Haushalten dürfen sich zurzeit in der Öffentlichkeit treffen – mehr nicht. Die Kontrolle obliegt auch dem Ordnungsamt. Eine weitere Zusatzaufgabe für die Ordnungshüter, die sich ohnehin nicht über mangelnde Arbeit beklagen können. Kann der Dienst das alles überhaupt noch schultern? Und ist er ausreichend ausgestattet?