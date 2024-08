Plus Bingen

Wandertipp: Burgen und Natur zwischen Bingen und Trechtingshausen

i Vom Mäuseturm geht es zu herrlichen Rhein-Blicken. Foto: ideemedia/Pacek

Es ist ein Auftakt nach Maß: Wo die Nahe in den Rhein mündet, beginnt das Abenteuer auf dem neuen Welterbesteig Oberes Mittelrheintal. Vor uns liegen bis Koblenz 117 Kilometer Strecke, die bequem in neun Etappen zu absolvieren sind. Tour 1 startet in Bingen. Geleitet vom lila Logo, starten wir am Portal rheinabwärts und queren über eine Holzbrücke die Nahe.