Verschwundene Orte in RLP: Wer kann sich noch an ein verlassenes Dorf erinnern?
Verschwundene Orte in RLP
Wer kann sich noch an ein verlassenes Dorf erinnern?
Rockenfeld, Sespenroth, Grünbach – Orte, die von der rheinland-pfälzischen Landkarte verschwunden sind. Was bleibt, sind Erinnerungen. Und diese suchen wir jetzt: Bitte senden Sie Texte und Fotos aus Wüstungen in Rheinland-Pfalz an unsere Redaktion!
Lesezeit 1 Minute
Wüstungen: Hinter dem ungewohnten Wort verbergen sich faszinierende Geschichten. Es ist die offizielle Bezeichnung für aufgegebene Siedlungen – Orte, von denen nur noch Texte in Geschichtsbüchern, Papiere in Urkunden, Ruinen oder persönliche Erinnerungen übrig sind.