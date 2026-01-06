Verschwundene Orte in RLP Wer kann sich noch an ein verlassenes Dorf erinnern? 06.01.2026, 06:00 Uhr

i Bekannte Wüstung: Rockenfeld war einst der kleinste Ort im Kreis Neuwied. Rolf Niemeyer

Rockenfeld, Sespenroth, Grünbach – Orte, die von der rheinland-pfälzischen Landkarte verschwunden sind. Was bleibt, sind Erinnerungen. Und diese suchen wir jetzt: Bitte senden Sie Texte und Fotos aus Wüstungen in Rheinland-Pfalz an unsere Redaktion!

Wüstungen: Hinter dem ungewohnten Wort verbergen sich faszinierende Geschichten. Es ist die offizielle Bezeichnung für aufgegebene Siedlungen – Orte, von denen nur noch Texte in Geschichtsbüchern, Papiere in Urkunden, Ruinen oder persönliche Erinnerungen übrig sind.







