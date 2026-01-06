Schlammschlacht in Haßloch So geht es Wirdemann nach dem unfreiwilligen Rücktritt Tim Kosmetschke 06.01.2026, 13:34 Uhr

i Bis vor wenigen Tagen war Marcel Wirdemann noch Beigeordneter der Gemeinde Haßloch. Von diesem Amt ist er zurückgetreten - unfreiwillig. Im Verlauf des Dienstags wurde auch die Internetseite der Gemeinde aktualisiert. Unser Foto entstand davor. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Der Vize-Chef der rheinland-pfälzischen Wasserschutzpolizei ist in seinem Heimatort Haßloch in der Pfalz in eine politische Schlammschlacht geraten – wegen Geraune über sein Privatleben und berufliche Pläne seiner Frau. Wie geht es ihm jetzt?

Turbulente und belastende Wochen liegen hinter Marcel Wirdemann und seiner Familie. Der stellvertretende Leiter der rheinland-pfälzischen Wasserschutzpolizei ist von seinem kommunalpolitischen Ehrenamt als Beigeordneter der Gemeinde Haßloch in der Pfalz zurückgetreten, weil über sein Privatleben und berufliche Perspektiven seiner Ehefrau, die an den Planungen eines sogenannten Lifestyleclubs für solvente Paare beteiligt ist, geredet und ...







