Landtagswahl in RLP 2026 Schweitzer und Schnieder zu Gast: Diskutieren Sie mit! 23.01.2026, 14:47 Uhr

i Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD, li.) und Gordon Schnieder. dpa/Andreas Arnold/Hannes P Albert

Wer führt Rheinland-Pfalz nach der Wahl – und wie? Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) und CDU-Herausforderer Gordon Schnieder stellen sich unseren und Ihren Fragen. Seien Sie dabei, wenn die Politiker über die Zukunft des Landes sprechen.

Rheinland-Pfalz steht vor einer wichtigen politischen Entscheidung: Am 22. März wählen die Bürgerinnen und Bürger eine neue Landesregierung. Wird diese auch künftig von der SPD angeführt? Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) tritt für dieses Ziel als Spitzenkandidat seiner Partei ein.







