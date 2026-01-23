Landtagswahl in RLP 2026: Schweitzer und Schnieder zu Gast: Diskutieren Sie mit!
Landtagswahl in RLP 2026
Schweitzer und Schnieder zu Gast: Diskutieren Sie mit!
Wer führt Rheinland-Pfalz nach der Wahl – und wie? Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) und CDU-Herausforderer Gordon Schnieder stellen sich unseren und Ihren Fragen. Seien Sie dabei, wenn die Politiker über die Zukunft des Landes sprechen.
Lesezeit 1 Minute
Rheinland-Pfalz steht vor einer wichtigen politischen Entscheidung: Am 22. März wählen die Bürgerinnen und Bürger eine neue Landesregierung. Wird diese auch künftig von der SPD angeführt? Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) tritt für dieses Ziel als Spitzenkandidat seiner Partei ein.