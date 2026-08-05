Finanzen
Schulden der Kommunen in Rheinland-Pfalz gestiegen
Schulden
Die Kommunen in Rheinland-Pfalz verschulden sich weiter. (Symbolbild)
Karl-Josef Hildenbrand. DPA

Rechnerisch mehr als 2.700 Euro pro Kopf: Die Kommunen in Rheinland-Pfalz verschulden sich weiter.

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Bad Ems (dpa/lrs) – Die Pro-Kopf-Verschuldung von Land und Kommunen in Rheinland-Pfalz ist Ende 2025 auf rund 9.600 Euro gestiegen. Die Gesamtschulden beliefen sich auf 39,4 Milliarden Euro und lagen damit um 480 Millionen Euro oder 1,2 Prozent über dem Vorjahreswert, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems mitteilte. Im Vergleich der Flächenländer liegt Rheinland-Pfalz damit im Mittelfeld.

Während die Verschuldung des Landes um 2,3 Prozent auf 28,4 Milliarden Euro sank, stiegen die Schulden der Kommunen um 11,7 Prozent auf knapp 11 Milliarden Euro. Die rechnerische Pro-Kopf-Verschuldung der Kommunen erhöhte sich demnach auf knapp 2.700 Euro. Damit belegt Rheinland-Pfalz den fünften Platz unter den Flächenländern mit den am höchsten verschuldeten Kommunen.

© dpa-infocom, dpa:260805-930-488079/1

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