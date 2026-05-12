Die SPD hat bereits fünf Minister und sieben Staatssekretäre für die neue große Koalition vorgestellt. Jetzt ist der größere Partner CDU an der Reihe.

Mainz (dpa/lrs) – Der designierte rheinland-pfälzische Ministerpräsident Gordon Schnieder stellt heute (11.30 Uhr) seine Minister und Staatssekretäre vor. Die CDU besetzt fünf Ministerien, darunter die in den Verhandlungen mit der SPD umkämpften Ressorts Bildung und Inneres. Mit großer Spannung wird erwartet, wer neuer Bildungsminister oder -ministerin wird. Für alle anderen Ministerien kursieren bereits Namen.

Außer dem Bildungs- und dem Innenministerium geht auch die zum Ministerium erweiterte Staatskanzlei an die CDU. Sie bekommt zudem das Justizministerium. Dieses kümmert sich künftig auch um den Verbraucherschutz. Die Bereiche Umwelt, Landwirtschaft, Weinbau und Forsten werden zu einem Ministerium zusammengelegt – auch unter Führung der CDU.

Die SPD hat ihre fünf Minister bereits vorgestellt. Sie hat zudem sieben Staatssekretäre nominiert. Die insgesamt zwölf Posten werden je zur Hälfte von Männern und Frauen besetzt.