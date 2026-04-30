Ein Radfahrer stößt mit einem Auto zusammen, stürzt und fährt danach einfach weiter. Die Polizei sucht Zeugen.

Ludwigshafen am Rhein (dpa/lrs) – Nach einem Verkehrsunfall in Ludwigshafen am Rhein ermittelt die Polizei wegen Unfallflucht. Wie die Polizei mitteilte, kam es am Mittwoch zur Kollision zwischen einem Auto und einem entgegenkommenden Fahrrad. Der etwa 50- bis 60-jährige Radfahrer stürzte dabei.

Noch bevor die Autofahrerin sich nach seinem Zustand erkundigen konnte, stieg der Radfahrer den Angaben nach wieder auf und entfernte sich von der Unfallstelle. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich bei der Wache zu melden.