Landkreis Altenkirchen
Radfahrer bei Sturz an B62 schwer verletzt
Verkehrsunfall
Der Radfahrer kam nach dem Sturz mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus. (Symbolbild)
Julian Stratenschulte. DPA

Ein 54-Jähriger stürzt mit seinem Mountainbike und erleidet erhebliche Kopfverletzungen. Ersthelfer versorgen ihn bis zum Eintreffen von Polizei und Rettungsdienst.

Wissen (dpa/lrs) – Ein 54 Jahre alter Radfahrer ist bei einem Sturz an der Bundesstraße 62 im Landkreis Altenkirchen schwer verletzt worden. Der Mann sei am Mittwochabend ohne Fremdeinwirkung in Wissen-Frankenthal gestürzt, teilte die Polizei mit. Ersten Erkenntnissen zufolge erlitt er dabei erhebliche Kopfverletzungen.

Ersthelfer versorgten den Mann bis zum Eintreffen von Rettungskräften und Polizei. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in ein Krankenhaus. Das Mountainbike blieb nahezu unbeschädigt. Die Polizei lobte das schnelle und professionelle Handeln der Ersthelfer.

© dpa-infocom, dpa:260805-930-489476/1

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