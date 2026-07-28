Ein Pony verursacht auf der Autobahn bei Schweich einen Unfall. Wie ist das Tier dahin gekommen?

Trier (dpa/lrs) - Ein wohl ausgebüxtes Pony hat auf der Autobahn 1 bei Schweich nahe Trier einen schweren Auffahrunfall mit mehreren Verletzten verursacht. Zwei Menschen seien schwer verletzt worden, wie die Polizei mitteilte. Einer der beiden wurde demnach per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. In einem dritten Auto erlitten die Insassen leichte Verletzungen.

Das Pony überstand den Unfall laut Mitteilung unversehrt. Nach aktuellem Ermittlungsstand stammt das Tier demnach von einem nahegelegenen Anwesen. Aus noch ungeklärten Gründen habe es seine Koppel verlassen können und sei auf die Autobahn gelaufen. Eines der beteiligten Autos habe gebremst und sei schon fast stehengeblieben, als es von hinten mit hoher Geschwindigkeit von einem Transporter erfasst worden sei.

Das Auto wurde dadurch auf einen weiteren bremsenden Wagen aufgeschoben, während der Transporter in die Böschung fuhr und umkippte, wie es weiter hieß. Die schwer verletzten Fahrer des ersten Autos und des Transporters mussten aus ihren Fahrzeugen befreit werden. Die A1 war vorübergehend voll gesperrt, ist inzwischen aber wieder frei.