Unfälle
Motorradfahrer über Leitplanke geschleudert: schwer verletzt
Symbolbild - Polizei sichert Unfallstelle
Der Fahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)
Stefan Puchner. DPA

Ein Motorradfahrer verliert in einer Kurve die Kontrolle und bleibt verletzt hinter der Leitplanke liegen. Das Fahrzeug rutscht noch Dutzende Meter über die Straße.

Lesezeit 1 Minute

Ralingen (dpa/lrs) – Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall im Landkreis Trier-Saarburg schwer verletzt worden. Der 27-Jährige sei in einer Rechtskurve bei Ralingen am Samstagnachmittag auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit der Leitplanke zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Er sei über diese geschleudert worden und dort liegen geblieben. Das Motorrad sei noch knapp 50 Meter weiter über die Fahrbahn gerutscht.

Der Motorradfahrer sei in der Kurve zu schnell unterwegs gewesen, hieß es. Zudem habe Kies auf der Straße zu dem Unfall beigetragen. Bei dem Fahrer seien «drogentypische Auffallerscheinungen» festgestellt worden. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

© dpa-infocom, dpa:260727-930-444781/1

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