Nach dem Brand in Lambrecht sind fünf Wohnhäuser nicht bewohnbar. Die Ermittlungen zur Ursache laufen, ein Gutachter untersucht den Brandort.

Lambrecht (dpa/lrs) – Nach einem Wohnhausbrand in Lambrecht (Landkreis Bad Dürkheim) schätzen Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei den Gesamtsachschaden auf rund eine Million Euro. Das Feuer brach nach aktuellem Stand der Ermittlungen am Dienstagabend im Innenhof eines Mehrfamilienhauses aus und griff auf das Haus sowie vier angrenzende Gebäude über. Die fünf betroffenen Wohnhäuser sind derzeit unbewohnbar.

Bei dem Brand wurden zwei Bewohner und ein Feuerwehrmann leicht verletzt. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei ermitteln. Ein Brandgutachter untersucht den Brandort, um die Ursache zu klären.