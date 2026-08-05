Brände
Millionenschaden nach Feuer in Lambrecht
Feuerwehr Symbolbild
Nach einem Brand in Lambrecht sind fünf Wohnhäuser unbewohnbar. (Symbolbild)
Soeren Stache. DPA

Nach dem Brand in Lambrecht sind fünf Wohnhäuser nicht bewohnbar. Die Ermittlungen zur Ursache laufen, ein Gutachter untersucht den Brandort.

Lambrecht (dpa/lrs) – Nach einem Wohnhausbrand in Lambrecht (Landkreis Bad Dürkheim) schätzen Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei den Gesamtsachschaden auf rund eine Million Euro. Das Feuer brach nach aktuellem Stand der Ermittlungen am Dienstagabend im Innenhof eines Mehrfamilienhauses aus und griff auf das Haus sowie vier angrenzende Gebäude über. Die fünf betroffenen Wohnhäuser sind derzeit unbewohnbar.

Bei dem Brand wurden zwei Bewohner und ein Feuerwehrmann leicht verletzt. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei ermitteln. Ein Brandgutachter untersucht den Brandort, um die Ursache zu klären.

© dpa-infocom, dpa:260805-930-488614/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten