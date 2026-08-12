Mainz (dpa/lrs) – Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat Stefan Posch fest verpflichtet. Der österreichische Abwehrspieler lief bereits in der Rückrunde der abgelaufenen Saison leihweise für die Rheinhessen auf. Nun wechselt er endgültig vom italienischen Serie-A-Club Como 1907 an den Rhein. Hinsichtlich der Ablösemodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen.

Der 29-Jährige schaffte sofort nach seiner Ankunft aus Como den Sprung in die Stammmannschaft und war auch bei der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada in der Auswahl Österreichs gesetzt. «Stefan hat sich extrem schnell integriert und uns direkt besser gemacht. Er ist ein vielseitiger Spieler mit jeder Menge Erfahrung in der Bundesliga und auf internationalem Parkett», sagte Sportdirektor Niko Bungert.

Posch von Mainz begeistert

Für Posch selbst war der Verbleib in Mainz eine einfache Entscheidung. Er habe trotz der schwierigen Situation im Winter sofort gemerkt, dass Mainz 05 perfekt zu ihm passe. «Es hat einfach direkt klick gemacht. Ich bin sehr froh, dass ich weiterhin Teil dieser Mannschaft sein kann und freue mich sehr auf die neue Saison. Ich fühle mich einfach wohl hier und habe richtig Bock auf die neue Saison», sagte der Defensivspezialist.