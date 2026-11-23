Monatelang dauert eine vermeintliche Online-Liebesbeziehung an, bis ein Mann in der Pfalz mehrfach Geld überweist - an andere Empfänger als gedacht. Wie erkennt man solche Maschen?

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Vorgespiegelte Zuneigung: Ein Mann aus dem Landkreis Kaiserslautern ist auf eine Betrugsmasche hereingefallen und hat rund 50.000 Euro verloren. Wie die Polizei mitteilte, nahmen unbekannte Täter von August bis November über soziale Netzwerke Kontakt zu ihm auf und täuschten eine Liebesbeziehung vor.

Mit intensiver Kommunikation und emotionaler Zuwendung hätten die Täter Vertrauen zu dem Mann aufgebaut. Anschließend sollen sie mehrfach finanzielle Notlagen vorgetäuscht haben. Der Mann habe wiederholt Geld überwiesen – im falschen Glauben, einer nahestehenden Person zu helfen.

Polizei mahnt zur Vorsicht

Vor diesem Hintergrund warnt die Polizei eindringlich vor sogenanntem Love Scamming. Wer Geld an Personen überweise, die er nur aus dem Internet kenne, sollte besonders vorsichtig sein. Bei dringenden Geldforderungen sei Skepsis angebracht. Betroffene sollten sich von Liebesbekundungen nicht unter Druck setzen lassen und das Gespräch mit Vertrauenspersonen suchen.