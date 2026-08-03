Seit 2024 erinnert eine rote Skulptur-Landschaft an die Flutkatastrophe. Jetzt haben Unbekannte das Kunstwerk gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Sinzig (dpa/lrs) – Unbekannte haben in Sinzig (Kreis Ahrweiler) ein Kunstwerk zum Gedenken an die Flutkatastrophe im Ahrtal gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, sei das Kunstwerk im Zeitraum vom 20. bis 29. Juli von der Fußgänger- und Fahrradbrücke an der Ahrtalmündung entwendet worden. Die Polizei bittet Zeugen, sich mit Hinweisen zum Tatgeschehen zu melden.

Seit dem dritten Jahrestag erinnerte die wolkenähnliche Skulpturenlandschaft, bestehend aus rötlich eingefärbtem Draht, an die Flutkatastrophe vom 14. Juli 2021.