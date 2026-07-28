Gefahr
Hohe Waldbrandgefahr in Rheinland-Pfalz ab Mittwoch
Waldbrandgefahr steigt
Die Waldbrandgefahr soll am Mittwoch und Donnerstag besonders hoch sein. (Symbolbild)
Peter Gercke. DPA

Das Risiko für Waldbrände steigt. Welche Gebiete besonders betroffen sind.

Lesezeit 1 Minute

Offenbach (dpa/lrs) – In den kommenden Tagen steigt in Rheinland-Pfalz die Waldbrandgefahr. Fast im gesamten Bundesland gilt bereits die dritte von fünf Warnstufen, wie aus dem Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervorgeht. Das entspricht einer mittleren Waldbrandgefahr.

Das Risiko verschärfe sich am Mittwoch deutlich: In weiten Teilen von Rheinland-Pfalz gilt eine hohe Gefahr (Stufe 4). Am Donnerstag breitet sich diese Gefahrenstufe den Angaben zufolge in nahezu den gesamten Rest des Bundeslandes aus. In den Regionen rund um das rund 550 Meter hohe Weinbiet am Ostrand des Pfälzerwaldes bestehe dann ein sehr hohes Waldbrandrisiko (Stufe 5).

Zum Wochenende soll nach derzeitigem Stand nur vereinzelt noch ein hohes Risiko gelten, etwa um die Stationen Weinbiet und Bad Bergzabern. Ansonsten bleibe die mittlere Gefahrstufe bestehen.

© dpa-infocom, dpa:260728-930-449796/1

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