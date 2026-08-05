In Rheinland-Pfalz und dem Saarland bleibt es heiter - und es ist nicht mehr ganz so heiß. Was die Wetterprognose für die nächsten Tage vorhersagt.

Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) – In Rheinland-Pfalz und im Saarland wird das Wetter meist heiter und weniger heiß. Der Deutsche Wetterdienst in Offenbach schließt einzelne kurze Gewitter Richtung Westerwald nicht gänzlich aus. Meist bleibe es aber niederschlagsfrei. Die Temperaturen steigen auf 29 bis 34 Grad, im höheren Bergland um 27 Grad.

Am Donnerstag ist es laut der Prognose meist heiter und niederschlagsfrei. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 25 und 30 Grad, in Hochlagen um 23 Grad. Dazu weht ein mäßiger Wind aus West, später Nordwest.

Auch am Freitag ist es den Meteorologen zufolge heiter bis sonnig und niederschlagsfrei. Die Temperaturen erreichen zwischen 24 und 29 Grad, in höheren Lagen um 22 Grad. Dazu wehe ein schwacher bis mäßiger Wind aus nördlichen Richtungen.