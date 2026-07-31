In Rheinland-Pfalz und im Saarland könnten Gewitter die Hitzephase unterbrechen. Am Sonntag kehrt vielerorts wohl die Sonne zurück.

Offenbach (dpa/lrs) – Auf Hitze folgen zum Wochenausklang Gewitter: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet für den heutigen Freitag und die Nacht zum Samstag in Rheinland-Pfalz und im Saarland örtlich Schauer.

Am Freitag werde es zunächst heiter bis wolkig und überwiegend trocken, teilten die Meteorologen in Offenbach mit. Ab dem frühen Nachmittag steige die Wahrscheinlichkeit für teils kräftigen Regen. Die Höchsttemperaturen liegen demnach zwischen 29 und 34 Grad, in höheren Lagen 26 bis 29 Grad.

Gebietsweise Schauer

In der Nacht zum Samstag bleibt es vor allem im Süden zunächst unbeständig. Dort ziehen gebietsweise schauerartiger Regen und einzelne Gewitter durch, die in der zweiten Nachthälfte nachlassen sollen. Im Norden dürfte es meist trocken bleiben. Die Tiefstwerte liegen demnach zwischen 19 und 14 Grad.

Am Samstag sind am Vormittag vor allem im Süden und Osten Schauer oder Gewitter möglich, vornehmlich bleibt es niederschlagsfrei. Die Temperaturen erreichen 24 bis 28 Grad im Norden sowie 27 bis 30 Grad im Süden.

Start in die neue Woche

Der Sonntag verläuft nach derzeitiger Vorhersage überwiegend heiter bis wolkig. Einzelne Schauer seien zwar nicht ausgeschlossen, überwiegend bleibe es jedoch trocken. Die Höchsttemperaturen steigen auf 27 bis 31 Grad, entlang des Rheins örtlich auf bis zu 33 Grad. Am Montag soll sich das warme Sommerwetter zunächst fortsetzen.