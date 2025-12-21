Flucht durch Saarbrücken – Fahrer rast über rote Ampeln

Nach einer riskanten Flucht durch Saarbrücken steht ein verlassenes Auto mit französischem Kennzeichen im Fokus der Ermittlungen. Wie kam es zu der gefährlichen Situation?

Saarbrücken (dpa) – Der Fahrer eines Wagens mit französischem Kennzeichen hat sich in Saarbrücken einer Verkehrskontrolle entziehen wollen. Er fuhr in der Nacht zum Sonntag bei seiner Flucht vor der Polizei über mehrere Kreuzungen mit roten Ampeln, wobei es laut Polizei mindestens einmal zu einer gefährlichen Situation mit einem anderen Verkehrsteilnehmer kam. Das Fahrzeug wurde später ohne Insassen in Saarbrücken aufgefunden. Die Ermittler hoffen nun auf Zeugenhinweise.