Feuer am späten Sonntagabend
Feuer verwüstet Mehrfamilienhaus: War es Brandstiftung?
Feuerwehr - Symbolbild
Die Feuerwehr brachte mehrere Bewohner in Sicherheit. (Symbolbild)
Marijan Murat. DPA

Nach einem Brand können die Bewohner nicht zurück in ihr Zuhause. Die Kriminalpolizei prüft, ob das Feuer mit anderen Bränden in der Gegend zusammenhängen könnte.

Lesezeit 1 Minute

Pirmasens (dpa/lrs) – Ein Brand hat ein Mehrfamilienhaus in Pirmasens unbewohnbar gemacht. Die Ermittler schließen derzeit nicht aus, dass jemand den Brand gelegt haben könnte, wie die Polizei mitteilte. Sie prüfen demnach, ob das Feuer im Zusammenhang mit anderen Taten in der Umgebung stehen könnte, darunter zwei Fahrzeugbränden. Verletzt worden sei bei dem Wohnhausbrand am Sonntag niemand.

Das Feuer war laut der Mitteilung am späten Abend bemerkt worden. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, quoll schon dichter Rauch aus dem zweistöckigen Gebäude. Die Feuerwehr brachte demnach mehrere Bewohner in Sicherheit, die anschließend in Notunterkünften unterkamen. Wie hoch der Schaden ist, den das Feuer angerichtet hat, ist noch unklar.

© dpa-infocom, dpa:260805-930-487381/1

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