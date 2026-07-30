Wettervorhersage
Erst bis zu 39 Grad – dann Gewitter und abrupte Abkühlung
Gewitter über Brandenburg
Der Deutsche Wetterdienst warnt vor heftigen Gewittern in Rheinland-Pfalz. (Symbolbild)
Patrick Pleul. DPA

Nach der Hitze der vergangenen Tage drohen schwere Gewitter. Besonders im Nordosten von Rheinland-Pfalz könnte es turbulent werden.

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Offenbach/Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) – In Rheinland-Pfalz sorgen schwere Schauer und schwere Gewitter für einen Temperatursturz. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, klettert das Thermometer heute bei viel Sonne zwar zunächst auf 31 bis 35 Grad, im Osten des Landes sogar auf bis zu 39 Grad. Doch ab dem Mittag ziehen von Westen Schauer und teils kräftige Gewitter mit Starkregen und schweren Sturmböen auf. Im Nordosten seien unwetterartige Gewitter nicht ausgeschlossen, erklärte der DWD.

Nach den Gewittern kühlt es rasch auf 26 bis 22 Grad ab. In der Nacht sind weiterhin Schauer und Gewitter möglich und die Temperaturen sinken auf 15 bis 20 Grad.

Ab Samstag freundlicher

Am Freitag ist es bei 26 bis 34 Grad zunächst heiter bis wolkig. Ab dem Nachmittag sind erneut kräftige Schauer und Gewitter möglich, teils auch Unwetter. Nach 19 bis 14 Grad in der Nacht steigen die Temperaturen am Samstag erneut auf 24 bis 30 Grad an. Schauer und Gewitter lassen zunehmend nach und es wird wieder freundlicher.

© dpa-infocom, dpa:260730-930-458705/1

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