Statistisches Landesamt
Energiepreise treiben Teuerung im Saarland an
Spritpreise
Die Benzinpreise im Saarland sind im Juli spürbar um 28,1 Prozent gestiegen. (Symbolbild)
Bernd Weißbrod. DPA

Die Inflation im Bundesland steigt wieder: Während Heizöl und Kraftstoffe teurer wurden, sanken die Preise für Strom, Erdgas und Fernwärme.

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Saarbrücken (dpa/lrs) – Die Inflation im Saarland zieht wieder an: Im Juli lagen die Verbraucherpreise 3,2 Prozent höher als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Amt in Saarbrücken mitteilte. Im Juni lag die Teuerungsrate bei 2,8 Prozent.

Demnach trieb vor allem Energie die Preise nach oben. Heizöl verteuerte sich binnen Jahresfrist um 33,7 Prozent, Benzin um 28,1 Prozent. Als ein Grund gilt das Auslaufen der Spritpreisbremse. Gleichzeitig wurden Strom, Erdgas und Fernwärme günstiger.

Bei Lebensmitteln blieb die Entwicklung vergleichsweise ruhig: Sie kosteten im Schnitt 1,0 Prozent mehr als im Juli 2025. Fleisch und Fisch wurden teurer, während Speiseöle und Fette deutlich günstiger waren.

Auch Restaurantbesuche und Übernachtungen kosteten mehr als vor einem Jahr. Ohne den Einfluss der Energiepreise hätte die Inflation im Saarland dem Statistischen Amt zufolge bei 2,3 Prozent gelegen.

© dpa-infocom, dpa:260730-930-460171/1

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