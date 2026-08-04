Die SV Elversberg zeigt sich in der Vorbereitung in Schwung. Auch die beiden 19 Jahre jungen Neuzugänge Onyeka und Darvich treffen gegen einen französischen Erstligisten.

Hagenau (dpa/lrs) – Bundesliga-Neuling SV Elversberg hat dreieinhalb Wochen vor dem Saisonstart bei einem Testspiel gegen Racing Straßburg überzeugt. Die Mannschaft von Trainer Vincent Wagner kam in Hagenau zu einem 5:2 (2:2)-Sieg gegen den französischen Erstligisten.

Elversberg legt nach der Pause richtig nach

Leverkusen-Leihgabe Francis Onyeka hatte die Saarländer in der vierten Minute in Führung gebracht. Routinier Luca Pfeiffer (23.), der vom VfB Stuttgart gekommene Noah Darvich (58.), Felix Keidel (62.) und der eingewechselte Luca Schnellbacher (86.) erzielten die weiteren Tore für Elversberg.

Martial Godo (11. und 45.+6) traf für Racing. Nach ein paar freien Tagen im Anschluss an das Trainingslager läutete der Aufsteiger damit erfolgreich die zweite Phase der Vorbereitung ein. Die SVE bestreitet ihre erste Bundesliga-Partie am 29. August gegen Bayer Leverkusen. In der ersten Runde des DFB-Pokals geht es am 22. August zum MSV Duisburg.